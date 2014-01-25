أصحاب المحلات المحطمة: ربنا ينتقم من الإخوان خربوا بيوتنا

«أحمد»: اتصلنا بسيارات الإسعاف وفضلنا ننقل فى المصابين للمستشفى

كتب : محمود الجارحى منذ 27 دقيقة

المتضررون من الانفجار يشيرون إلى محلاتهم المحطمة

لا تسمع سوى صرخات وبكاء أصحاب المحلات التجارية المجاورة لمبنى مديرية أمن القاهرة التى تم تفجيرها بسيارة مفخخة قام بها انتحارى، أصحاب المحلات التجارية الموجودون بجوار المديرية وبالتحديد فى منطقة المناصرة جميع محلاتهم تم إتلافها.. الانفجار أسفر عن تحطيم واجهات المديرية والمتحف الإسلامى ومبنى دار الكتب والمحلات التجارية، حصيلة المحلات تصل إلى 35 محلا تجاريا، أصحابها يتهمون جماعة الإخوان بارتكاب تلك الواقعة ويدينون الإرهاب.. عبارات يرددونها.. بيتنا اتخرب.. ربنا ينقم منهم اللى عملوا كده.. مفيش غيرهم جماعة الإخوان «الإرهابية».. هم اللى عملوا كده.. إحنا نصلح المحلات دى ولا نأكل عيالنا؟

يقول أحمد عبده، مجند فى الجيش: أنا صاحب محل تجارى لبيع الأثاث، كنت واقف بنزل بضاعة بحوالى 100 ألف جنيه، وحوالى الساعة السادسة والنصف صباحا سمعت صوت انفجار أمام المديرية والانفجار من شدته حطم البضاعة بالكامل وأيضا باب المحل.

يضيف «أحمد»: «أصلا أنا بخدم فى الجيش فى رفح على الحدود، عمرى ما شفت انفجار زى كده، بس ربنا يسترها، هنعمل إيه؟ أنا حضرت انفجار فى مبنى المخابرات الحربية برفح بس كان المبنى أصيب بتصدعات، لكن الانفجار لم يسفر عن إصابة أى شخص أو استشهاد أحد المجندين».

وتابع: «أنا وأصحاب المحلات من أول الانفجار رحنا على المديرية ورفعنا جثث ومصابين من المجندين.. والله أنا شفت مجند قاعد بجوار السور بتاع المديرية وعمال يقول: إحنا غلابة عملنا إيه عشان نموت كده؟ وكان مصابا بجرح فى رأسه حوالى 10 غرز».

ينهى كلامه قائلا: «ربنا ينقم منهم جماعة الإخوان هم اللى ورا التفجير ده، حتى أنا أُصبت فى الأحداث بجروح فى إيدى وبيتى اتخرب هنعمل إيه؟ أنا بطالب الوزير ورئيس الوزراء والسيسى يجيبوا لنا حقنا من الناس دى».

ويلتقط أحمد على، صاحب محل بويات، أطراف الحديث قائلا: أنا من أهالى المنطقة وعندى محل تم تدميره.. إحنا الساعة 6 ونص صباحا سمعنا صوت انفجار.. ولقيت نوافذ الشقة كلها اتحطمت ونزلت أنا والجيران ولقيت المديرية بتاعة الأمن كلها اتدمرت.. رحنا اتصلنا بسيارات الإسعاف وفضلنا ننقل فى المجندين المصابين إلى مستشفى أحمد ماهر.. وبعد كده الشرطة جت والحماية المدنية.. وأضاف: اللى فجر نفسه ده كان عارف إن فيه كمين شرطة بيقف من الساعة 12 مساء حتى الساعة السادسة صباحا. ربنا ينتقم من الإرهاب.

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