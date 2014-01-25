مشايخ «السلفية»: الإخوان خوارج.. وقتالهم «واجب»

«القوصى»: لا ديـة لمن يرفع السلاح.. و«رسلان»: التكفيريون يرون أن الجيش مرتد

كتب : سعيد حجازى منذ 25 دقيقة

أفتى عدد من شيوخ السلفية، بوجوب قتال الجيش والشرطة لتنظيم الإخوان الإرهابى، لأنهم خوارج أهل الزمان وتجار دين، مشيرين إلى أن جهادهم المزعوم هو إرهاب وتكفير، وقتالهم «واجب» شرعاً. وقال الشيخ أسامة القوصى شيخ التيار السلفى، إنه يجب إعلان النفير العام لرجال الشرطة والجيش، لأن الدولة الآن فى وقت حرب وقتال من قِبل جماعة من الإرهابيين الذين ينفذون تعليمات خارجية من أمريكا وإسرائيل. وأضاف «القوصى» لـ«الوطن»: «يجب قتال هؤلاء الخوارج من تنظيم الإخوان لقتلهم المسلمين والمصريين، من المدنيين والعسكريين»، مشيراً إلى أنه لا ديّة لمن يُقتل من هؤلاء لأنهم يرفعون السلاح فى وجه المصريين. وقال الشيخ محمد سعيد رسلان أحد كبار مشايخ السلفية: قتال الإخوان للمسلمين حرام، لقول الرسول من حمل علينا السلاح فليس منا. وأصدر «رسلان» فتوى للجيش بوجوب قتال التكفيريين، ودفعهم كما يدفع الصائل، لأنهم يحللون الدماء والأعراض ويسلمونها لأعداء الإسلام. وقال «رسلان» فى نص الفتوى: «لا بد من بيان حرمة الدماء، وبيان حكم الخوارج والصائلين. تكفيريو سيناء والمحروسة يؤمنون أن الجيش المصرى مرتد وأشد كفراً من اليهود وأهل الكتاب، وإذا وقع قتال بين الجيش المصرى واليهود فهم فى صف اليهود ضد الجيش المصرى ويقولون إننا مع أهل الكتاب ضد المرتدين الكافرين، هذه عقيدتهم، لذلك يتوجب على شيخ الأزهر ودار الإفتاء ألا يشلا يد الجيش عن التكفيريين».