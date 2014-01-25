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ننشر صور محول كهرباء عين شمس عقب انفجار عبوة ناسفة بداخله

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ينشر "اليوم السابع" أول صور لواقعة انفجار عبوة ناسفة بمحول كهرباء بالقرب من معهد مندوبى الشرطة بعين شمس.

وكان مصدر أمنى مسئول بالحماية المدنية بالقاهرة قد أكد أن الانفجار الذى وقع صباح اليوم السبت، بالقرب من معهد مندوبى الشرطة بعين شمس، جاء إثر إلقاء مجهولين عبوة ناسفة على محول كهربائى.

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