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نادية زخارى: مشكلة البحث العلمى فى التطبيق وليس التمويل

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نادية زخارى: مشكلة البحث العلمى فى التطبيق وليس التمويل نادية زخارى: مشكلة البحث العلمى فى التطبيق وليس التمويل

قالت الدكتورة نادية زخارى، وزير البحث العلمى السابقة، إن مشكلة البحث العلمى فى ليست فى التمويل بالضرورة، خاصة بعد مضاعفة ميزانية البحث العلمى فى الموازنة العامة، ولكن المشكلة الحقيقية للبحث العلمى فى مصر هى التفعيل والتطبيق، وهو ما يعزز من أهمية مبادرة مؤسسة فريد خميس لتنمية المجتمع والجامعة البريطانية للبحث العلمى.

وأضافت زخارى، خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة فريد خميس لتنمية المجتمع، أن المبادرة الجديدة تقدم جوائز للبحث العلمى فى عدة موضوعات، هى الألياف الصناعية، والطاقة الشمسية، وتحسين إنتاج مصر من الزيت والغاز الطبيعى، وابتكار طرق جديدة لعلاج الأورام بما يتناسب مع ظروف الدول النامية، والوقاية من العوامل البيئية التى تسبب الأمراض السرطانية، لافتة إلى أن الجوائز المالية ستقدم لصاحب البحث بواقع 100 ألف جنيه للجائزة الأولى و30 ألف جنيه للجائزة الثانية.

وأشارت زخارى إلى أن وزارة البحث العلمى كانت تقدمت بمقترح لقانون البحث العلمى ولكنه لم يكتمل بسبب دستور 2012، ولكن تم تقديمه مرة أخرى ليعتمد من جانب المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

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