مظاهرة بالعاصمة الليبية تنديدا بتردى الأوضاع الأمنية بالبلاد

خرج العشرات من أبناء مدينة طرابلس أمس الجمعة فى مظاهرة تنديد بتردى الأوضاع الأمنية التى تشهدها مناطق عدة بالبلاد.

وحمل المتظاهرون الذين خرجوا فى ميدان الجزائر بطرابلس الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطنى العام "البرلمان" مسئولية الانفلات الأمنى الذى تمر به البلاد، خاصة ما يجرى من أحداث مؤسفة بمدينة سبها وليبيا عموما.

ودعا المتظاهرون إلى الوقف الفورى للمواجهات المسلحة الدائرة فى الجنوب التى لا تؤدى إلا لمزيد من إراقة الدماء وترويع الآمنين.

كما طالبوا الجيش الليبى والشرطة بتحمل مسئولياتهما فى القبض على المحرضين من أتباع النظام السابق الذين يثيرون الفتنة بين أبناء الوطن، مطالبين فى الوقت ذاته بقفل كل القنوات المعادية لثورة السابع عشر من فبراير.

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