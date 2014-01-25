أفادت أرقام نشرها المكتب الأوروبى للإحصاء (يوروستات) أن الاتحاد الأوروبى كان مستثمرا جيدا إزاء بقية دول العالم فى 2012، مشيرة أيضا إلى الزيادة الكبيرة فى استثمارات الاتحاد الأوروبى فى دول ثالثة بين 2009 و2012.

وفى نهاية العام 2012، كان الاتحاد الأوروبى وعدد أعضائه 27 (قبل انضمام كرواتيا فى 2013) يملك حجما من الاستثمارات المباشرة فى الخارج بقيمة 5207 مليارات يورو، فى حين كان حجم الاستثمارات التى تملكها بقية دول العالم فى الاتحاد الأوروبى 3947 مليار يورو.

ولفت المكتب الأوروبى للإحصاء إلى أن أحجام الاستثمارات التى يملكها الاتحاد الأوروبى فى دول ثالثة وكذلك تلك التى تملكها بقية دول العالم فى الاتحاد الأوروبى زادت باستمرار بين 2009 و2012 وبلغت زيادتها نحو 40%.

وذكر المكتب بأن معطياته تسمح بتحديد حجم انعكاس العولمة وبقياس العلاقات الاقتصادية القائمة على المدى الطويل بين الدول.

وشدد المكتب من جهة أخرى على أن 40% فقط من أصل مجموع الاستثمارات المباشرة فى الخارج (أى قيمتها التراكمية) التى يملكها الاتحاد الأوروبى، كانت فى بقية دول العالم، أما النسبة المتبقية (60%) فكانت مملوكة داخل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وفى نهاية 2012، كان الشركاء الرئيسيون الذين يملك الاتحاد الأوروبى عبر دوله ال27 استثمارات مباشرة فى الخارج: الولايات المتحدة (1655 مليار يورو، أى 32% من إجمالى الاستثمارات المباشرة فى الخارج التى يملكها الاتحاد الأوروبى فى بقية أنحاء العالم) وسويسرا (679 مليار يورو، أى 13%) وكندا (258 مليار يورو، أى 5%) والبرازيل (247 مليار يورو، أى 5% أيضا).

أما بشأن أحجام الاستثمارات التى تملكها بقية دول العالم فى الاتحاد الأوروبى، فإن ابرز الدول المستثمرة كانت الولايات المتحدة (1536 مليار يورو، أى 39%) وسويسرا (505 مليارات يورو، أى 13%) واليابان (162 مليار يورو، أى 4%) وكندا (143 مليار يورو، أى 4%).

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