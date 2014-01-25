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دول غربية وآسيوية تطلق مبادرة تجارية بشأن السلع الخضراء صديقة البيئة

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دول غربية وآسيوية تطلق مبادرة تجارية بشأن السلع الخضراء صديقة البيئة دول غربية وآسيوية تطلق مبادرة تجارية بشأن السلع الخضراء صديقة البيئة

طالبت دول غربية وآسيوية كبيرة أمس الجمعة بإلغاء الرسوم على المنتجات والخدمات المتعلقة بالبيئة وذلك لدى إعلانها أنها ستتفاوض على خطة لتحرير التجارة فى القطاع بالمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس.

وقالت الدول ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين واليابان إننا "مقتنعون بأن أحد أكثر المساهمات تحديدا التى يمكن أن تقوم بها منظمة التجارة العالمية ودولها الأعضاء لحماية كوكبنا هو السعى للتوصل إلى اتفاق لإلغاء الرسوم على السلع التى نحتاج إليها جميعا من أجل حماية بيئتنا والتصدى للتغير المناخى".

وقال الممثل التجارى الأمريكى مايكل فرومان على هامش المنتدى العالمى بمنتجع دافوس بسويسرا إنه سيكون من المأمول التوصل لاتفاق بحلول مطلع عام 2017.

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