عضو المؤتمر الوطني الليبي: اختطاف الدبلوماسي المصري ردًا على اعتقال ابوعبيدة بالإسكندرية

طالب المؤتمر الوطني العام السلطات المصرية بتوضيح أسباب القبض على ” أبوعبيدة الليبي ” رئيس ما تعرف “بغرفة ثوار ليبيا” التابعة لرئيس المؤتمر الوطني نوري أبوسهمين ، بعد أن ألقت السلطات المصرية القبض عليه بالإسكندرية .

وأضافت شبكة “عاجل ليبيا” الإخبارية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الخارجية المصرية طالبت أيضًا السلطات الليبية بتوضيح سريع حول ملابسات اختطاف الملحق التجاري بالسفارة الليبية أمس الجمعة .

وفي أول تصريح رسمي حول الحادثتين قال عضو المؤتمر الوطني العام عن حزب العدالة والبناء “نزار كعوان” إن حادثة اختطاف الدبلوماسي المصري بطرابلس ، جاءت كردة فعل طبيعية من مواطنين غاضبين وذلك للضغط على السلطات المصرية للإفراج عن “أبوبكر الزاوي” المعروف بـ”أبوعبيدة الليبي”، الذي اعتقلته السلطات المصرية، بعد دخوله الأراضي المصرية لأسباب مجهولة .

وأكد “كعوان” أن السفير المصري محمد ابوبكر أرسل للمؤتمر الوطني مساء الجمعة توضيحات من جهاز المخابرات المصرية حول أسباب القبض على رئيس ما تسمى بغرفة ثوار ليبيا ” أبوبكر الزاوي ” سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات .