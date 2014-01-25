"البسلة" ضرورية للوقاية من سرطان المعدة

"البسلة" من المأكولات الشتوية التى يقبل عليها الكثيرون منا، وهى لها العديد من الفوائد الصحية التى توضحها الدكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة قائلة: البسلة لها العديد من الفوائد الغذائية المتمثلة فى احتوائها على قدر كبير من الألياف والفيتامينات التى تجعلها مفيدة للجسم ومغذية له بجانب ذلك فهى تقى من سرطان المعدة الذى ارتفعت نسبة الإصابة به بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، بجانب ذلك فالبسلة تحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التى تعمل على تقوية المناعة وتمد الجسم بالطاقة.

وتضيف الدكتورة أن البسلة تعمل على مقاومة الالتهابات التى يتعرض لها الجسم لذا ينصح بالإكثار من تناولها قدر الإمكان لمساعدتها الجسم على إمداده بالعديد من العناصر الغذائية وهى تقى من التهابات المفاصل وأمراض القلب الذى يهدد الصحة العامة وتحتوى على فيتامينات التى تعمل بدورها على تقليل المخاطر التى قد يتعرض لها القلب لذا فهى مفيدة للجسم، بجانب ذلك فهى تنظم مستوى السكر بالدم وتحمى الجسم من التعرض للنوع الثانى من السكر ، بجانب ذلك فهى تقضى على الإمساك وتناولها بانتظام يساعد على هذا الأمر كما أن البسلة تحسن من الهضم وتحافظ على صحة العظام وهى تخفض الدهون الثلاثية والكولسترول السيئ فى الدم لذا أحرص على تناول البسلة باستمرار لأنها تقيك من الأمراض.

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