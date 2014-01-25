دور الموجات الصوتية رباعية الأبعاد والدوبلر الملون فى الحمل

تعتبر الموجات الصوتية من الفحوصات الهامة والآمنة فى تشخيص ومتابعة الحمل فى مراحله الثلاثة، فالموجات الرباعية الأبعاد لها دور هام جدا فى تشخيص العيوب الخلقية وتشوهات الجنين أبرزها الشفة الأرنبية ومتلازمة دوارن وعيوب خلقية فى جدار البطن.

يقول د. سيد جلال أخصائى الأشعة التشخيصية والتداخلية، إنه يفضل عمل فحص رباعى الأبعاد للحصول على أفضل صورة وتشخيص الشهر الرابع أو الخامس من الحمل.

ويساعد فى تحديد نوع الجنين وعمره وموعد الولادة وتقييم شامل للأعضاء الداخلية للجنين، مثل انسداد مجرى البول مما يؤدى إلى احتباس البول فى الجنين ويحدث تضخم فى الكليتين وهذا العيب الخلقى إذا تم تشخيصه يمكن علاجه جراحيا داخل الرحم أثناء الحمل.

يساعد أيضا فى متابعة حالة المشيمة ومكانها والسائل الذى حول الجنين وكميته، والدوبلر الملون يتم عمله على شرايين الحبل السرى والمشيمة لمعرفة مدى انسياب وسرعة تدفق الدم للجنين وأيضا خلال شرايين المخ للجنين، ومعرفة إذا كان هناك مقاومة تعوق تدفق الدم مما قد يؤثر سلبيا على نمو الجنين وقد يؤثر فى اتخاذ قرار الولادة المبكرة والاحتياج إلى حضانة للجنين بعد الولادة.

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