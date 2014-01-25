مسئول ليبى: اختطاف الدبلوماسى المصرى رد فعل على اعتقال "أبو عبيدة"

نقلت وكالة "عاجل ليبيا" أول تصريح رسمى حول الحادثتين، حيث أكد عضو المؤتمر الوطنى العام عن حزب العدالة والبناء نزار كعوان، أن حادثة اختطاف الدبلوماسى المصرى بطرابلس، جاءت كردة فعل طبيعية من مواطنين غاضبين، وذلك للضغط على السلطات المصرية، للإفراج عن شعبان هدية المعروف بـ"أبو عبيدة الليبى"، الذى اعتقلته السلطات المصرية، بعد دخوله الأراضى المصرية، لأسباب مجهولة.

وكان المؤتمر الوطنى العام الليبى قد طالب السلطات المصرية بتوضيح أسباب القبض على أبو عبيدة الليبى رئيس ما تعرف بغرفة ثوار ليبيا التابعة لرئيس المؤتمر الوطنى نورى أبو سهمين، بعد أن ألقت السلطات المصرية القبض عليه بالإسكندرية.

وأكد "كعوان" أن السفير المصرى محمد أبو بكر أرسل للمؤتمر الوطنى، مساء الجمعة، توضيحات من جهاز المخابرات المصرية حول أسباب القبض على رئيس ما تسمى بغرفة ثوار ليبيا شعبان هدية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات.

يذكر أن وزارة الخارجية المصرية طالبت السلطات الليبية بتوضيح سريع حول ملابسات اختطاف الملحق التجارى بالسفارة الليبية مساء أمس الجمعة.

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