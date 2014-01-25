ممتلكات البحرين تتطلع إلى استثمارات جديدة مع تحسن محفظتها

قال محمود الكوهجى الرئيس التنفيذى لشركة ممتلكات القابضة - وهى صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين - إن الأوضاع المالية للشركة آخذة فى التحسن إلى درجة تمكنها من البحث بخطى أنشط عن استثمارات جديدة هذا العام.

وبلغت قيمة الأصول التى تديرها ممتلكات 7.1 مليار دولار فى نهاية سبتمبر وهو ما يجعلها واحدة من أصغر صناديق الثروة السيادية فى منطقة الخليج لكنها تلعب دورا مهما فى اقتصاد البحرين فهى تملك حصصا فى 40 شركة غير نفطية منها البحرين للاتصالات وألومنيوم البحرين.

وسجلت ممتلكات خسارة صافية قدرها 181.7 مليون دينار (482 مليون دولار) فى عام 2012 بعد خسارة قدرها 270.6 مليون دينار فى عام 2011 فيما يعزى جزئيا إلى المشكلات المالية لشركة طيران الخليج الناقلة الوطنية للمملكة لكن أداء المحفظة الاستثمارية حسبما قال الكهوجى لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس يتحسن الآن حيث قلصت طيران الخليج خسائرها الأمر الذى أتاح متسعا لممتلكات للبحث عن استثمارات جديدة.

وقال: "فى النصف الأول من عام 2013 حققنا 50 مليون دينار مقارنة مع خسارة قدرها 35 مليونا العام السابق. ونأمل بالإعلان عن تحقيق ربح لعام 2013 وتحسن كبير عن العام الذى سبق."

وأضاف قوله "استطعنا إعادة هيكلة طيران الخليج وتقوم الحكومة بتمويل خسائرها. وهى الآن جزء من ميزانية الحكومة. وهذا يعطينا متنفسا والقدرة على عقد صفقات جديدة."

وقال الكوهجى إن ممتلكات لديها ميزانية تزيد على 150 مليون دينار للاستثمارات.

وأضاف قوله: "هذا العام سنكون أكثر نشاطا فى الاستثمارات. ونحن نبحث فى أنحاء العالم ومنفتحون للاستثمارات فى كل القطاعات ماعدا الطيران والعقارات. ونحن نشطون جدا فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونأمل أن نقوم ببعض الاستحواذات فيه."

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