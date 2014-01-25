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المملكة تستنكر التفجيرات الجبانة في القاهرة والتي لا تمت إلى الإسلام بصلة

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المملكة تستنكر التفجيرات الجبانة في القاهرة والتي لا تمت إلى الإسلام بصلة المملكة تستنكر التفجيرات الجبانة في القاهرة والتي لا تمت إلى الإسلام بصلة

القاهرة - واس، مكتب «الرياض» ، أ. ف. ب

    نقلت وكالة الأنباء عن مصدر مسؤول استنكار المملكة وإدانتها الشديدة للتفجيرات الإرهابية الجبانة التي شهدتها ، وأودت بحياة العديد من الأرواح البريئة دون ذنب أو جريرة.

وأضاف المصدر بأن هذه التفجيرات تستهدف أمن مصر واستقرارها، بل وتسعى في محاولة يائسة إلى تفتيت وحدتها الوطنية من قبل جماعة مجرمة لا هم لها سوى اختطاف إرادتها الشعبية، والعبث بمقدراتها.

والمملكة إذ تجدد وقوفها إلى جانب مصر، فإنها على ثقة تامة بقدرة المصرية وشعبها الأبي على ضرب الإرهاب بيد من حديد بمشيئة الله تعالى، ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية العبثية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. وأعرب المصدر عن خالص التعازي للحكومة المصرية، ولأسر الضحايا، متضرعاً إلى المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت انفجارات فصلت بينها ساعات قليلة استهدفت الجمعة مقرات للشرطة ودوريات واوقعت ستة قتلى على الاقل . واستهدف انفجار مديرية امن القاهرة . وبعد ساعات انفجرت عبوة ناسفة قرب عربة للشرطة على مقربة من محطة المترو. واعقب ذلك انفجار قنبلة امام مركز للشرطة على طريق مؤد الى اهرامات الجيزة.

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