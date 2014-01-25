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سلطان بن زايد يحضر أفراح الخييلي والمزروعي والمنصوري

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سلطان بن زايد يحضر أفراح الخييلي والمزروعي والمنصوري سلطان بن زايد يحضر أفراح الخييلي والمزروعي والمنصوري

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، الحفل الذي أقامه مبارك بن سيف بن عفصان الخييلي في قاعة الاحتفالات في منطقة "رماح" بمدينة العين بمناسبة زفافه إلى كريمة عيسى بن خميس بن روية الخييلي.

وقدم سموه التهاني والتبريكات إلى العريس ووالد العروس وأهليهم وأقاربهم .. متمنيا أن يكلل الله حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وحضر الحفل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وعدد من الشيوخ وجمع غفير من أبناء القبائل وكبار المسؤولين والتجار والأعيان.

من جهة أخرى حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الحفل الذي أقامه سهيل بن محمد بن درويش المزروعي في قاعة الأفراح في منطقة الخبيصي بمدينة العين بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة غانم بن ناصر بن حتروش المنصوري.

وقدم سموه التهاني والتبريكات إلى العريس ووالده ووالد العروس وأهليهم وأقاربهم، وشهد جانبا من الاحتفالات التي أحيتها فرق العيالة والحربية وقدمت فيها الأهازيج والرقصات الشعبية التقليدية.

كان في استقبال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لدى حضوره ومغادرته الحفل، جمع غفير من أبناء القبائل وكبار المسؤولين والأعيان ولفيف من الأهل الذين عبروا عن فرحتهم بحضور ومشاركة سموه أفراحهم.

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