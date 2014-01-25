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المزينة يشيد بدور أفراد المجتمع الفاعل في الإرتقاء بسمعة الدولة

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المزينة يشيد بدور أفراد المجتمع الفاعل في الإرتقاء بسمعة الدولة المزينة يشيد بدور أفراد المجتمع الفاعل في الإرتقاء بسمعة الدولة

أشاد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال تكريمه الطالب امريت جيو ادرش في الصف الرابع الإبتدائي، وذلك لعثوره على مبالغ مالية وبطاقات شخصية قام بتسليمها لمركز شرطة القصيص، مما كان له الأثر الطيب في عودة المال والوثائق لصاحبه.

وقدم اللواء المزينة شهادة شكر وتقدير، وهدية رمزية للطالب امريت جيو ادرش وذلك لأمانته وفطنته، مؤكداً بأن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث روح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان.

وحضر التكريم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ونائبه لشؤون المراكز والمخافر العقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق وعدد من الضباط.

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