حمدان بن زايد يزور مبارك بن قران المنصوري وسالم عاضه البقمي

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية المواطن مبارك بن قران المنصوري وذلك في مدينة غياثي بالمنطقة الغربية.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع المنصوري وأفراد العائلة، مطمئنا سموه على صحته وأحواله.

وثمن سموه الجهود المخلصة التي قدمها أبناء المنطقة الغربية في بناء مسيرة التنمية ومازال عطاؤهم يتواصل في إسداء النصح حتى اليوم وتوجيه الأجيال المعاصرة والتنشئة الصالحة للأبناء.

من جانبه رحب مبارك بن قران المنصوري وأفراد أسرته وأبناء المنطقة بالزيارة الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وتشريفه لهم وحرصه على زيارتهم ومتابعة أحوالهم .

كما زار سموه بعد ذلك المواطن سالم عاضه البقمي وذلك بمنزله في بدع المطاوعه بالمنطقة الغربية.

وتبادل سموه والمواطنون الحديث حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، مؤكدا سموه حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين.

رافـق سمـوه خلال الزيارة محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بالإنابة.