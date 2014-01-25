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السفير السديري يناقش أوضاع المبتعثين مع د. العنقري في كندا

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السفير السديري يناقش أوضاع المبتعثين مع د. العنقري في كندا السفير السديري يناقش أوضاع المبتعثين مع د. العنقري في كندا

    استقبل سفير خادم الحرمين في كندا نايف بن بندر السديري في مقر السفارة بالعاصمة الكندية أوتاوا وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري والوفد المرافق له.

وأثناء اللقاء رحب السفير السديري بهذه الزيارة وأقام مأدبة عشاء على شرف الدكتور العنقري.

وتم خلال اللقاء مناقشة أمور المبتعثين السعوديين في كندا، والمشاكل التي تواجههم، وكذلك سبل الحد منها وعلاجها، وكذلك حفل التخرج ويوم المهنة. حضر حفل الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة بن أحمد السنوسي. والملحق الثقافي في أمريكا الدكتور محمد العيسى وعدد كبير من السلك الدبلوماسي وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدون لدى كندا، وكذلك أعضاء السفارة ومنسوبو الملحقية الثقافية.

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