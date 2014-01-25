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الشعيبي كرمت 65 طالبة من الأوائل الموهوبات على الرياض

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الشعيبي كرمت 65 طالبة من الأوائل الموهوبات على الرياض الشعيبي كرمت 65 طالبة من الأوائل الموهوبات على الرياض

    كرمت مساعدة المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض سميرة الشعيبي 65 طالبة الأوائل الفائزات في تصفيات مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع) 2014 في مساريها البحث العلمي والابتكار على مستوى تعليم الرياض والمتأهلات للمنافسة في تصفيات المناطق التعليمية.

وقد أقيمت التصفيات والتي استضافتها جامعة دار العلوم على مدى 3 أيام بدأت باستلام المشاريع من المشاركات وبعد اكتمال الاستلام نفذت المحكمات الجولة الأولى للاطلاع على المشاريع ثم قامت المحكمات بتحكيم الأعمال من خلال الجولات التحكيمية والاستماع إلى شرح الطالبات للمشاريع تلا ذلك مداولات التحكيم وترشيح المشاريع. ليتم بعد ذلك إعلان النتائج وتكريم الطالبات خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة والذي حضره المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة سميرة الشعيبي ومديرة إدارة الموهوبات بمنطقة الرياض الدكتورة مها فلاته ووليات أمور الطالبات وعدد من المشرفات التربويات في مكاتب التربية والتعليم - وبعض من منسوبات الجامعة ومنسوبات إدارة الموهوبات بمنطقة الرياض.

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