باحثة أمريكية تطرح الطرق العلمية لإصابات الحبل الشوكي في مؤتمر دولي بالرياض

انضمت الباحثة الأمريكية الدكتور تمارا بوشنيك إلى الفريق الطبي المشارك في المؤتمر العالمي لإصابات العمود الفقري المزمع عقده في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية خلال الفترة من 4-6 مارس 2014م بمدينة الرياض. وتستعرض الدكتورة تمارا بوشنيك خلال المؤتمر أحدث الدراسات والاحصائيات المتعلقة في إصابات العمود الفقري، كما توضح نوعية الحياة والاستقلالية (اللياقة البدنية، وتحقيق الرفاهية النفسية).

وستتحدث عن أهم الأهداف التي تؤدي إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي إصابات الحبل الشوكي.

وسيكون على هامش المؤتمر ورشة عمل للدكتورة تمارا لمناقشة الطرق العلمية لإصابات الحبل الشوكي. يذكر ان الدكتورة تمارا بوشنك حاصلة على الزمالة في الكلية الأسترالية لطب التأهيل وتولت عدة مناصب قيادية في مجال التأهيل الطبي منها رئيسة برنامج المؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي لطب التأهيل وعضو المجلس الأمريكي لطب التأهيل.