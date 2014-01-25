أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار -
ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

باحثة أمريكية تطرح الطرق العلمية لإصابات الحبل الشوكي في مؤتمر دولي بالرياض

Google+ Print
باحثة أمريكية تطرح الطرق العلمية لإصابات الحبل الشوكي في مؤتمر دولي بالرياض باحثة أمريكية تطرح الطرق العلمية لإصابات الحبل الشوكي في مؤتمر دولي بالرياض

    انضمت الباحثة الأمريكية الدكتور تمارا بوشنيك إلى الفريق الطبي المشارك في المؤتمر العالمي لإصابات العمود الفقري المزمع عقده في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية خلال الفترة من 4-6 مارس 2014م بمدينة الرياض. وتستعرض الدكتورة تمارا بوشنيك خلال المؤتمر أحدث الدراسات والاحصائيات المتعلقة في إصابات العمود الفقري، كما توضح نوعية الحياة والاستقلالية (اللياقة البدنية، وتحقيق الرفاهية النفسية).

وستتحدث عن أهم الأهداف التي تؤدي إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي إصابات الحبل الشوكي.

وسيكون على هامش المؤتمر ورشة عمل للدكتورة تمارا لمناقشة الطرق العلمية لإصابات الحبل الشوكي.    يذكر ان الدكتورة تمارا بوشنك حاصلة على الزمالة في الكلية الأسترالية لطب التأهيل وتولت عدة مناصب قيادية في مجال التأهيل الطبي منها رئيسة برنامج المؤتمر السنوي للمجلس الأمريكي لطب التأهيل وعضو المجلس الأمريكي لطب التأهيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية