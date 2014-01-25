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محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 82%

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محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 82% محافظ البحيرة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 82%

اعتمد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة مساء أمس الجمعة، نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الابتدائية بنسبة نجاح بلغت 82% على مستوى المحافظة.

وصرح الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن عدد المتقدمين بلغ 106 آلاف و620 تلميذا وتلميذة، حضر منهم الامتحانات 98 ألفا و490 تلميذا وتلميذة، لافتا إلى أن إدارة بندر دمنهور أحرزت المركز الأول بنسبة نجاح 96%، تلتها إدارة كوم حمادة بنسبة 87%، ثم إدارة كفر الدوار بنسبة 86%.

وأضاف "التداوى" أن النتائج سوف تعلن على الموقع الرسمى للوزارة والموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم وكذلك الموقع الرسمى للمحافظة صباح اليوم السبت.

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