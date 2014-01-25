بايرن يفتتح عامه الجديد بفوز سهل على مونشنجلادباخ

تمكن بايرن ميونيخ من الفوز بأولى مبارياته الرسمية في 2014 على بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقان يوم الجمعة في الجولة الـ18 من الدوري الألماني الممتاز.

ولم ينتظر الضيوف كثيرا إذ افتتح ماريو جوتزة أهداف المباراة في الدقيقة السابعة بعد أن حول عرضية من الناحية اليمنى بتسديدة قوية لم يستطع تير شتيجن حارس مونشنجلادباخ في اللحاق بها.

وفي الشوط الثاني ضاعف توماس مولر النتيجة في الدقيقة 53 من ضربة جزاء حصل عليها بايرن بعد أن لمست الكرة يد أحد مدافعي أصحاب الأرض.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 47 نقطة محلقا في الصدارة فيما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 33 نقطة في المركز الثالث.