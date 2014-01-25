أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر -
شركة المترو تهدر ١٠٠ مليون جنيه بتكهينها لقطار جديد -
بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر -
بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي -
المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة -
"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار -
ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بايرن يفتتح عامه الجديد بفوز سهل على مونشنجلادباخ

Google+ Print
بايرن يفتتح عامه الجديد بفوز سهل على مونشنجلادباخ بايرن يفتتح عامه الجديد بفوز سهل على مونشنجلادباخ

تمكن بايرن ميونيخ من الفوز بأولى مبارياته الرسمية في 2014 على بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقان يوم الجمعة في الجولة الـ18 من الدوري الألماني الممتاز.

ولم ينتظر الضيوف كثيرا إذ افتتح ماريو جوتزة أهداف المباراة في الدقيقة السابعة بعد أن حول عرضية من الناحية اليمنى بتسديدة قوية لم يستطع تير شتيجن حارس مونشنجلادباخ في اللحاق بها.

وفي الشوط الثاني ضاعف توماس مولر النتيجة في الدقيقة 53 من ضربة جزاء حصل عليها بايرن بعد أن لمست الكرة يد أحد مدافعي أصحاب الأرض.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 47 نقطة محلقا في الصدارة فيما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 33 نقطة في المركز الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع