أرسنال يعبر كوفنتري في الكأس برباعية

صعد أرسنال لدور الـ16 من كأس إنجلترا بعد أن تغلب على ضيفه كوفنتري سيتي بأربعة أهداف نظيفة سجلها الألماني لوكاس بودولسكي "هدفين" والفرنسي أوليفيه جيرو وكازورلا في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة.

وافتتح لوكاس بودولسكي النتيجة في الدقيقة 15 من الشوط الأول بعد أن انفرد بتمريرة ميسوت أوزيل قبل أن يراوغ الحارس ويضعها في المرمى الخالي، وعاد اللاعب ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد أن قابل برأسه كرة ميرتساكر التي هيأها له بالرأس.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء أرسنال كثيرا بعد أن وضح استسلام كوفنتري سيتي التام، ودفع فينجر بالثلاثي زيلالم وكازورلا وجيرو ليضيف الأخير الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعد أن حول عرضية من الناحية اليسرى بيسراه داخل الشباك.

وعاد كازورلا بعدها بـ5 دقائق ليضيف الرابع بعد أن استغل تسديدة ينكسون التي ارتدت من حارس كوفنتري ليسددها في المرمى الخالي.

وشهدت المباراة اعتراض جماعي من قبل جمهور كوفنتري الذي حمل لافتات تحمل كلمة "لماذا" في إشارة لمنعهم من اللعب على ملعبهم هذا الموسم.