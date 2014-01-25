الأسواني: مصر تعيش أياما أصعب من عصر مبارك.. وشباب الثورة هم معجزة مصر

كتب : محمد شريف الجمعة 24-01-2014 23:21

أكد الكاتب والروائي علاء الأسواني، أن الشعب المصري تم وضعه في برنامج مضاد للثورة التي قام بها، موضحًا أن الشعب يعيش حاليًا ظروف أسوأ من عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأشار الأسواني، خلال استضافته في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إلى أن ثورة 25 يناير كانت متوقعة، وتابع "بعد الثورة لم يكن يتوقع أي شخص أن مصر ستشهد هذا المعترك السياسي العصيب، وهذا كان غير متوقع نهائيًا".

وشدد الروائي على أن الشعب المصري من أكثر شعوب الأرض حبًا لجيشه، مشيرًا إلى أن المصريين هم الذين قرروا القيام بثورة 25 يناير، قائلاً: "شباب الثورة هم معجزة مصر".

واختتم الأسواني تصريحاته مؤكدًا أنه من أكثر الناس الذين عارضوا نظام مبارك، منوهًا بأن الشباب قاموا بثورة يناير بسبب الضيق مطالبين بحقوقهم المشروعة.