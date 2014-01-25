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أحمد موسى: يجب اعتقال زوجة الشاطر.. والاتحاد الأوروبي لا يريد السيسي رئيسا

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أحمد موسى: يجب اعتقال زوجة الشاطر.. والاتحاد الأوروبي لا يريد السيسي رئيسا أحمد موسى: يجب اعتقال زوجة الشاطر.. والاتحاد الأوروبي لا يريد السيسي رئيسا

كتب : جهاد أحمد منذ 22 دقيقة

طالب الإعلامي أحمد علي موسى، بضرورة اعتقال كل أتباع وأنصار جماعة الإخوان الارهابية، لما يرتكبونه من أعمال تحريض على العنف والإرهاب.

وطالب موسى، خلال برنامج " تحارب الإرهاب" على قناة "التحرير"، باعتقال عزة الجرف ومحمد علي بشر وزوجة خيرت الشاطر، مؤكدًا أنها تدير كل العمليات الإرهابية، وأكبر دليل على ذلك ما ذكرته خلال مداخلتها بقناة الجزيرة مباشر مصر بأن هناك عناصر تنتظر على الحدود لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة تعمل مع الجماعة لزعزعة الأمن في مصر و تحرض المصريين على الجيش والشرطة علانية.

وشدد موسى، على ضرورة ضرب كل معسكرات التنظيم الإرهابي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كل من سيحاول الاقتراب من الحدود المصرية سيُضرَب بلا رحمة، لافتًا إلى أن ما حدث اليوم سيتم اتخاذ إجراءات غير معلنة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي خصص الجزء الأكبر منه لمناقشة ما يحدث في مصر، مؤكدًا أن الاجتماع ناقش تصالح تنظيم الإخوان مع القوى السياسية وترشح الفريق لرئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد السيسي رئيسًا.

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