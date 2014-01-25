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طبيب: مشكلة الصلع الوراثى تبدأ بسن مبكرة وتتزايد للخمسين

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طبيب: مشكلة الصلع الوراثى تبدأ بسن مبكرة وتتزايد للخمسين طبيب: مشكلة الصلع الوراثى تبدأ بسن مبكرة وتتزايد للخمسين

مشكلة الصلع الوراثى من مشاكل الشعر الأكثر شيوعا وتبدأ بالظهور فى سن مبكرة قدرها العلماء بسن العشرين إلى أن تتزايد حتى سن الخمسين، وهناك عدد من الأعراض الخاصة بها كما يوضحها الدكتور محمد حسين أبو حديد المدرس المساعد للأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث كتساقط شعر الرأس مع وجود احتمالية لتحول الشعر السميك إلى شعر ناعم، ويحدث اختلاف فى سماكة الشعر الموجود بفروة الرأس، وعند الرجال أول منطقة تصاب بذلك هى المنطقة الأمامية من فروه الرأس بعد ذلك منطقة منتصف الرأس ولكن عند المرأة تظهر بشكل مختلف فيتواجد فراغات بين الشعر بعد ذلك تصبح فروة الرأس واضحة بشكل أكثر وقد يكون الصلع فى كثير من الأحيان وراثيا من طرف أحد الأبوين، حيث يرث المصاب الجين المسئول عن الصلع وهذا الجين هو المسئول عن زيادة إنزيم يسمى 5 الفا ريداكتيز والذى يعمل على تحويل الهرمون الذكرى فى بصيلات الشعر إلى الحالة النشطة وبالتالى يتسبب فى إضعاف بصيلة الشعر فى فروة الرأس.

أما عن حالات الضعف الهرمونى الوراثى عند النساء فتكون نتيجة وجود العامل الوراثى الذى يضعف بصيلات الشعر فهى تكون ناجمة عن العامل الوراثى تحت تأثير النسبة الضئيلة الطبيعية من الهرمونات الذكرية التيستوستيون والأندروجين الموجود فى أجسام النساء، ويحدث الضعف عامة نتيجة الإصابة بعدد من الاضطرابات الهرمونية أو بعض الأمراض التى تسبب زيادة إفراز الهرمونات الذكورية وقد يكون مصاحبا لذلك ظهور حبوب شباب كثيرة مع خشونة بالصوت مع الزيادة فى إفراز الجلدية مع اضطراب فى الدورة الشهرية وتكيسات بالمبيض، وتكون نسبة الأندر وجين فى الدم مرتفعة مما يتطلب بعض التحاليل الواجب إجراؤها.

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