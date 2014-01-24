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ارتفاع طفيف لطلبات إعانة البطالة فى أمريكا

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ارتفاع طفيف لطلبات إعانة البطالة فى أمريكا ارتفاع طفيف لطلبات إعانة البطالة فى أمريكا

سجلت الطلبات الجديدة لإعانة البطالة فى الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضى لكن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر فى سوق العمل.

وقالت وزارة العمل إن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية زاد ألفا إلى 326 ألفا بعد تعديل على أساس العوامل الموسمية. وعدلت الوزارة حصيلة طلبات الأسبوع السابق بحذف ألف طلب من الأرقام المذكورة سابقا.

وتراجع متوسط الطلبات الجديدة فى أربعة أسابيع - وهو مؤشر أفضل لاتجاهات سوق العمل - 3750 طلبا إلى 331500.

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