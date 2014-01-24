دربي جدة.. أهلاوي

استطاع أهلي جدة أن يحسم دربي المدينة لصالحه بعد أن تغلب على اتحاد جدة في المباراة التي جمعت الفريقان يوم الجمعة في الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم مصطفى بصاص لاعب أهلي جدة الشاب لفريقه في الدقيقة 20 بعد جملة جماعية رائعة أنهاها داخل الشباك مستغلا عرضية من الناحية اليمنى، وأضاف البرازيلي مارسيو موسورو الهدف الثاني في الدقيقة 39 بتسديدة من الناحية اليمنى خادعت هاني الناهض حارس الاتحاد البديل.

وفي الشوط الثاني سجل الكوري سوك هدفا ثالثا لأهلي جدة ولكن الحكم ألغاه بسبب اصطدام الكرة بيده قبل أن يمنحه إنذارا، ورد اتحاد جدة مباشرة بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 58 عن طريق البديل محمد العمري الذي حول عرضية من الناحية اليسرى بطريقة رائعة داخل الشباك.

وحافظ أهلي جدة على تقدمه حتى نهاية المباراة على الرغم من محاولات اتحاد جدة على استحياء لإدراك هدف التعادل.

بتلك النتيجة رفع أهلي جدة رصيده إلى 30 نقطة صعد بهم للمركز الثالث فيما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 23 نقطة في المركز السادس.