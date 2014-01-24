دراسة: زواج الرجال فوق سن الـ25 يحافظ على صحة العظام لديهم

أكدت دراسة واسعة النطاق بجامعة كاليفورنيا مؤخراً أن الزواج يعد جيداً للحفاظ على صحة العظام بالنسبة للرجال، إذا كانت أعمارهم لا تقل عن 25 سنة عند الزواج.

ووجد الباحثون، خلال دراستهم، أن الرجال الذين تزوجوا عندما كان سنهم أصغر من 25 سنة، كانت قوة العظام أقل لديهم بالنسبة للذين تزوجوا بعد سن 25 سنة.

وأوضح الباحثون أن الرجال الذين قاموا بإنشاء العلاقات المستقرة، حيث إنهم تزوجوا لمرة واحدة كانت عظامهم أكثر قوة من اللذين سبق لهم الزواج لعدة مرات قبل سن الخامس والعشرين وحتى بعد هذا السن.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة كارولين كراندال أستاذ الطب فى قسم الطب الباطنى وبحوث الخدمات الصحية فى كلية ديفيد جيفين للطب فى جامعة كاليفورنيا، أن الصحة الجيدة لا تتوقف فقط على السلوكيات الصحية الجيدة، مثل الحفاظ على النظام الغذائى الصحى وعدم التدخين، ولكن تتوقف أيضاً على جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية مثل الحياة الزوجية ونوعية العلاقات.

وأضاف الدكتور آرون كارلامانجلا أستاذ الطب فى قسم طب الشيخوخة فى كلية جيفن، أن أولئك الذين يتزوجون من الشباب من المحتمل أن يكونوا أقل تعليماً مما يؤدى إلى انخفاض الأجور وأكثر صعوبة فى تلبية احتياجاتهم.

> وقد نشرت الدراسة مؤخراً فى مجلة استعراض الأقران العالمية لترقرق "هشاشة" العظام.

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