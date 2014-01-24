انعقاد مؤتمر مصر الدولى للجهاز الهضمى والكبد مارس المقبل

يعقد مؤتمر مصر الدولى للجهاز الهضمى والكبد فى الفترة من 22: 26 مارس المقبل. صرح الدكتور رضا الوكيل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، ورئيس اللجنة العلمية ورئيس ورشة العمل، أن المؤتمر يعقد بالاشتراك مع 5 جمعيات مصرية، وهى الجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى والجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والمناظير وجمعية سرطان الكبد المصرية وجمعية حركية الجهاز الهضمى المصرية، وجمعية الجديد فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى.

وأوضح أن المؤتمر يشتمل على ورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمى والأشعة التداخلية، وذلك يومى 22 و23 مارس بمستشفى عين شمس التخصصى وتعقد جلسات المؤتمر فى الفترة من 24 : 26 بالقاهرة.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الأطباء من مختلف الجامعات المصرية، وكذلك الخبراء العرب والأجانب.

ويناقش على مدى 12 جلسة الجديد فى علاج الفيروسات الكبدية ونزيف الجهاز الهضمى وسرطان وزراعة الكبد على مدى ثلاثة أيام.

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