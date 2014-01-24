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تعرف على أنواع الاكتئاب الثلاثة التى تصيب الإنسان فى مراحله العمرية

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تعرف على أنواع الاكتئاب الثلاثة التى تصيب الإنسان فى مراحله العمرية تعرف على أنواع الاكتئاب الثلاثة التى تصيب الإنسان فى مراحله العمرية

"الاكتئاب" من الأمراض النفسية المنتشرة حاليا، يعتبر من أمراض العصر، فنادرا ما تجد شخصا لم يمر بلحظات اكتئاب، يقول الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسى وعلاج الإدمان، إن الصحة النفسية يتم قياسها بمدى تكيف الإنسان مع المجتمع وقدرته على التعامل مع المشاكل أو الأزمات التى تواجه.

وأشار هارون إلى أن الاكتئاب من أقدم الأمراض النفسية التى مر بها الإنسان، ويشكل الآن أهم الأمراض النفسية، حيث يقول المتخصصين من علماء النفس "إن المعاناة التى تسببت للإنسانية من آثار الاكتئاب النفسى تفوق تلك التى نتجت عن بقية الأمراض الأخرى مجتمعة".

وأضاف إن الاكتئاب له عدة أنواع أكثرها شدة وخطورة هو مرض الاكتئاب التفاعلى أو العصبى، وهو حالة مرضية يتطلب إن يتناول المريض عددا من الأدوية بشكل منتظم، وهناك نوع آخر وهو الاكتئاب الداخلى وهو حالة نفسية يدخل بها المريض من أقل الأسباب، وهناك اكتئاب سن اليأس وهو من الأمراض التى تصيب المرأة بسبب التغيرات الهرمونية التى تحدث لها بعد فترة انقطاع الطمث.

وتابع هارون أن انتشار مرض الاكتئاب بالمجتمع يرجع إلى عدة عوامل ومنها حضارة الإنسان وثقافته، بالإضافة إلى أن المستوى المعيشى والتفاوت فى الحياة الاقتصادية قد يؤدى إلى الإصابة بمرض الاكتئاب، وشيوع الأعراض الاكتئابية والاضطرابات الوجدانية.

وأشار هارون إلى أن نسبة الاكتئاب فى العالم حوالى 5% وأنه يوجد ما يقرب من 300 مليون مكتئب فى عالمنا الحاضر إذا كان تعداد العالم ستة آلاف مليون نسمة، مشيرا أنه فى ، هناك نحو 5.24 % مصابين بالاكتئاب وهذه الأمراض موزعة كآلاتى: 10.7 اكتئاب تفاعلى 8.6% ذهان المرح والاكتئاب 5.2 اكتئاب سن اليأس، وتشير الإحصائيات إلى أن المرأة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجل بنسبة 2.30.
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