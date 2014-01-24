برهامي: "النور" حشد 5 ملايين ناخب صوتوا بـ"نعم" على الدستور

نائب رئيس الدعوة السلفية: لا يوجد معتقل سياسي واحد في السجون المصرية

كتب : جهاد أحمد منذ 4 دقائق

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إن التوعية التي قام بها حزب النور قبل الاستفتاء على الدستور أبطلت ادعاءات الإخوان بأن الدستور الجديد هو دستور الكفر والعلمانية، خاصة وأن المصريين لا يقبلون التنازل في دينهم، مشيرا إلى أن النور حشد قرابة 5 ملايين ناخب صوتوا بنعم على الدستور.

وأضاف برهامي، خلال لقائه المسجل مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "الحياة اليوم"، أن التحقيقات العادلة ودفع الدية لأهل المتوفى أسباب قوية لاحتواء غضب بعض الشباب نتيجة أحداث العنف الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع اتفاق القوى السياسية مع مطالب الإخوان يوم 25 يناير.

وأكد برهامي أنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في السجون المصرية وجميع المعتقلين مسجونين على ذمة قاضيا جنائية.