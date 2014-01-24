أخبار عاجلة

ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط -
ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة -
التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية» -
فيديو| أبو الغيط: لسنا في حاجة لدعم خارجي في محاربة الإرهاب -
واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا -
تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير -
خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» -
ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية -
صور| سفير «اليورو» ومحافظ المنيا يفتتحان محطة فرز حاصلات زراعية -
قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

برهامي: "النور" حشد 5 ملايين ناخب صوتوا بـ"نعم" على الدستور

Google+ Print
برهامي: "النور" حشد 5 ملايين ناخب صوتوا بـ"نعم" على الدستور برهامي: "النور" حشد 5 ملايين ناخب صوتوا بـ"نعم" على الدستور
نائب رئيس الدعوة السلفية: لا يوجد معتقل سياسي واحد في السجون المصرية

كتب : جهاد أحمد منذ 4 دقائق

قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إن التوعية التي قام بها حزب النور قبل الاستفتاء على الدستور أبطلت ادعاءات الإخوان بأن الدستور الجديد هو دستور الكفر والعلمانية، خاصة وأن المصريين لا يقبلون التنازل في دينهم، مشيرا إلى أن النور حشد قرابة 5 ملايين ناخب صوتوا بنعم على الدستور.

وأضاف برهامي، خلال لقائه المسجل مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "الحياة اليوم"، أن التحقيقات العادلة ودفع الدية لأهل المتوفى أسباب قوية لاحتواء غضب بعض الشباب نتيجة أحداث العنف الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع اتفاق القوى السياسية مع مطالب الإخوان يوم 25 يناير.

وأكد برهامي أنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في السجون المصرية وجميع المعتقلين مسجونين على ذمة قاضيا جنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات

تغطية خاصة - هاني خلاف :لن يكون علاقات لواشنطن مع أي دولة دون أن يكون هناك مقابل لهذه العلاقات

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة - د. إدموند غريب : الإدارة الأمريكية لديها رغبة في إعادة "تمويل التدفق النقدي " لمصر

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

تغطية خاصة -إدموند غريب:أهمية الزيارة تعود لرغبة الإدارة الأمريكية في إعادة إطلاق العلاقة مع مصر

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية