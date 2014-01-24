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أسامة القوصي تعليقا على تفجيرات القاهرة: مصر تعاني فراغا أمنيا واضحا

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أسامة القوصي تعليقا على تفجيرات القاهرة: مصر تعاني فراغا أمنيا واضحا أسامة القوصي تعليقا على تفجيرات القاهرة: مصر تعاني فراغا أمنيا واضحا

كتب : جهاد أحمد منذ 4 دقائق

انتقد الشيخ أسامة القوصي حالة الفراغ والثغرات الأمنية التي تعانيها الآن، مشيرا إلى أن الكمائن تعمل بطرقة خاطئة حيث تنهي عملها في الثالثة أو الرابعة فجرا، إضافة إلى ترك العساكر وحدهم في الكمين في حين يكون الضباط داخل سيارة ليستريحوا.

وناشد القوصي، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "مصر تحارب الإرهاب" على قناة "التحرير"، وزير الداخلية بضرورة الحرص وتشديد عمل الكمائن خاصة في المناطق الحيوية، مضيفا أن المصريين يرغبون في تحقيق الأمن كما أن الاستقرار الأمني سيشجع على تنشيط السياحة والاستثمارت الخارجية.

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