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محافظة القاهرة تحجز على مكافأة مونديال الأهلي

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محافظة القاهرة تحجز على مكافأة مونديال الأهلي محافظة القاهرة تحجز على مكافأة مونديال الأهلي

حجزت محافظة القاهرة على مبلغ الميلون دولار الذي حوله الاتحاد الدولي لكرة القدم لصالح الأهلي في البنوك.

وتمتلك محافظة القاهرة حكما قضائيا بالحجز على أرصدة الأهلي في البنوك بسبب عدم سداده مستحقات أرض النادي المتأخرة.

وكانت مكافأة المشاركة في كأس العالم للأندية والبالغة مليون دولار قد حولت يوم الخميس إلى أرصدة النادي الأهلي، ولكنه فشل في صرفها.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي دخل في مفاوضات ودية مع المحافظة لحل الأزمة بسبب حاجته للمكافأة لحل الأزمة المالية.

وكان الأهلي يعتمد على المكافأة لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة بالإضافة إلى مستحقات عمال النادي.

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