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ملف - ماذا قال مورينيو عن محمد صلاح؟

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ملف - ماذا قال مورينيو عن محمد صلاح؟ ملف - ماذا قال مورينيو عن محمد صلاح؟

بعد أن أتم تشيلسي الاتفاق مع بازل على ضم المصري محمد صلاح ليصبح الانتقال الأكبر في تاريخ الكرة المصرية تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق اللندني عن كل ما يخص الفرعون الشاب في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة.

في البداية تحدث مورينيو عن بداية اهتمام تشيلسي بمحمد صلاح والذي لم يظهر في بداية سوق الانتقالات الشتوية إلا أن الأمر حدث سريعا بعد خوان ماتا.

مورينيو: لم نكن مهتمين بصلاح.. وسيحتاج فترة للتأقلم

وعاد مورينيو يتحدث عن طريقة لعب محمد صلاح والتي أبدى إعجابه الشديد بها خاصة أن المصري يجيد اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

مورينيو: أحب طريقة لعب صلاح

وتحدث أيضا مورينيو عن تصريحات رودجرز المدير الفني لليفربول والتي أكد فيها أن الصفقة لم تحسم بعد وأكد أن رغبة اللاعب كانت اللعب لتشيلسي مؤكدا أن فريقه قد أتم كل شيء في انتظار فقط الفحوصات الطبية.

مورينيو: ليفربول؟ صلاح سعيد جدا بالانتقال إلى تشيلسي

وعن أزمة محمد صلاح في تل أبيب عندما رفض مصافحة لاعبي مكابي تل أبيب مطلع هذا الموسم في مباراة فريقه بازل أكد مورينيو أن هذا الأمر لا يزعجه على الإطلاق مشيرا إلى أنه سيساعد اللاعب ليكون أكثر تفتحا.

مورينيو غير قلق من أزمة صلاح وتل أبيب.. ويصرح: سنساعده على أن يكون متفتحا

وأكد الاستثنائي أن صلاح يثق جدا فيه خاصة وأنه يعرف جيدا أنه ساعد الكثير من اللاعبين على التطور مثل ميسوت أوزيل وروبن وأوسكار وغيرهم.

مورينيو: صلاح يثق بي.. وأنا سعيد بضمه

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