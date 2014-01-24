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"الصحة": 14 قتيلا و77 مصابا حصيلة مظاهرات اليوم بالمحافظات

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"الصحة": 14 قتيلا و77 مصابا حصيلة مظاهرات اليوم بالمحافظات "الصحة": 14 قتيلا و77 مصابا حصيلة مظاهرات اليوم بالمحافظات

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

أعلنت وزارة الصحة، ممنذ قليل، أن حصيلة مظاهرات وتجمعات اليوم بالمحافظات بلغت 14 قتيلا و77 مصابا.

وقالت الوزارة - في بيان رسمى لها - إن إجمالي عدد المصابين في مستشفيات وزارة الصحة بلغ 77 مصابا في محافظات دمياط والإسكندرية والجيزة وبني سويف والشرقية والقاهرة والفيوم والإسماعلية والبحيرة والمنيا وقنا.

وأضافت أنه قد خرج 22 مصابا من المستشفيات بعد استقرار حالاتهم، فيما تبقى 55 مصابا لازالوا تحت العلاج والملاحظة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة بلغ 14 حالة وفاة بيانهم: حالة وفاة في دمياط، و4 حالات في بني سويف، و3 حالات وفاة في الفيوم، وحالة وفاة في المنيا، وحالة وفاة بالجيزة، وحالتا وفاة في البحيرة، وحالة وفاة في قنا، وحالة بالقاهرة.

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