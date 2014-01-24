أحمد جلال: لا نية لتغيير الضريبة على الأراضى الزراعية

قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إن مشروع تنمية قناة السويس مشروع استثمارى قومى ذو أهمية خاصة لكل المصريين، وجزء رئيسى من المشروع الوطنى الذى يقود المجتمع والاقتصاد فى طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث و الانسجام الاجتماعى.

وأضاف وزير المالية -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- أنه لا توجد نية لتغيير قانون الضريبة على الأطيان الزراعية ولا نية فى تغيير معدل الضريبة وأن آخر مرة تم فيها تقدير القيم الإيجارية للأطيان الزراعية تمت منذ 25 عاما، ووفقا للقانون يجب أن يعاد التقييم كل عشر سنوات ولكن كان يتم التأجيل دائما.

وأشار إلى أن القيمة الإيجارية للفدان التى تقدر على أساسها الضريبة حاليا تتراوح بين 200 و300، متسائلا "أين هو هذا الفدان وأين هو من يمكن أن يؤجر بذلك المبلغ غير الواقعى بالمرة ؟"، وموضحا أن تحديد قيمة الإيجار تأخذ فى الاعتبار موقع الأرض ومستوى جودة التربة وقربها أو بعدها عن مصدر المياه وما إذا كانت تروى من مياه النيل أم المياه الجوفية، وغير ذلك.

وقال الوزير إن القانون يعفى من ضريبة الأطيان كل من يملك ثلاثة أفدنة فأقل وإن الوزارة لا تريد إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان -باعتبارها وعاء ضريبة الأطيان- بدون حوار مجتمعى ويتعين على الجميع تحمل المسئولية، طبقا لقدرة كل فئة فالدولة أمام مشاكل عديدة ولن يتم عبورها إلا بحوار مجتمعى شفاف وجاد وصريح وصادق، لأنه لن يحدث إصلاح حقيقى بدون مواجهة صريحة للمشاكل، معربا عن رفضه والحكومة اللجوء إلى المسكنات.

وأضاف أن المالية لكى تتعامل مع زيادة الحد الأدنى للأجور وورفع الضمان الاجتماعى وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة يجب أن تبحث عن موارد من خلال الضرائب المختلفة حتى لا يتفاقم عجز الموازنة الذى يضر بالجميع.

ولفت إلى أنه يجب أن نقلق جميعا على موارد الدولة، حيث إن هذه العملية ليست مهمة وزارة المالية وحدها ولأنه بدون موارد كافية وحقيقية لن يمكن إنجاز ما يريده الناس وما يستحقونه.

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