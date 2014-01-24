وزير التموين: تعاقدنا على شراء 42 ألف طن أرز والاحتياطى يكفى لأبريل

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بمناقصة للتعاقد على شراء نحو 42 ألف طن أرز ليصبح إجمالى ما تم شراؤه نحو 350 ألف طن أرز تكفى حتى أول أبريل القادم.

أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عملية الشراء تمت من خلال موردين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن 27 شركة تقدمت للمناقصة وفاز بها 14 شركة وأن الأسعار تبدأ من 3070 جنيها للطن.

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