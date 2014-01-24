بالأسماء.. ضبط 11 بتهمة الاعتداء على الشرطة والانتماء لجماعة إرهابية

كتب : سهاد الخضرى الجمعة 24-01-2014 20:50

تمكنت قوات الشرطة بقسم دمياط الجديدة، برئاسة الرائد أحمد الدمرداش ومحمد سرحان، مفتش المباحث، من القبض على 11 عنصرًا إخوانيًا بحوزتهم 10 زجاجات مولوتوف وسلاح ناري وفرد خرطوش، وذلك أثناء الاشتباكات الدامية التي وقعت بالمجاورة السادسة حي أول والمجاورة الرابعة حي أول بين قوات الشرطة والأهالي من جانب وعناصر الجماعة من جانب.

وتمكنت "الوطن" من الحصول على أسماء المقبوض عليهم من عناصر الجماعة الإرهابية وهم كل من أحمد عبدالله سالم سعيد (25 عامًا، سائق، المجاورة الأولى حي أول مدينة دمياط الجديدة) ومنصور أحمد محمد وهدان (42 عامًا، أخصائي اجتماعي، الحوراني فارسكور) وأحمد أحمد عبداللطيف سالم (33 عامًا، نجار، الناصرية فارسكور) ويحيى محمد عبدالوهاب طنطاوي (17 عامًا، طالب، المجاورة السادسة حي أول دمياط الجديدة) ومصطفى محمود إبراهيم خاطر (17 عامًا، طالب، المجاورة الرابعة حي أول بدمياط الجديدة) ومحمد محمود علي رزق (43 عامًا، مدرّس، الحوارني فارسكور) وإسلام السعيد حسن سليم (17 عامًا، طالب، المجاورة السادسة حي أول دمياط الجديدة) ومهيب جابر زكي الشناوي (21 عامًا، طالب، النجارين فارسكور) وإيهاب علي زكي الزيني (36 عامًا، تاجر ملابس، الركابية كفرسعد) وأسامة عبده أحمد محمد عبيدة (17 عامًا، طالب، مجاورة الخامسة الحي الأول) ومحمد محمد عبدالرازق عبدالرحيم فودة (33 عامًا، نجار، الناصرية فارسكور).

ويواجه المتهمون اتهامات الاعتداء على قوات الشرطة وحيازة أسلحة نارية ومولتوف وإثارة الشغب والعنف والانتماء لجماعة إرهابية وقطع الطريق.