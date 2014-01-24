درع المنطقة الجنوبية لمدير أمن سوهاج تهنئة بأعياد الشرطة

كتب : خالد الغويط الجمعة 24-01-2014 20:54

قدم اللواء محمد الفحام مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والعميد أشرف سالم موسى قائد قوات تأمين سوهاج، والعقيد نبيل شحاتة المستشار العسكري لمحافظة سوهاج؛ درع المنطقة الجنوبية العسكرية إلى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، وذلك احتفالاً بذكرى عيد الشرطة.

من جانبه، أشار مدير أمن سوهاج، إلى أن الجيش والشرطة هما الدرع الواقي لمصر، وقال إن السمة الرئيسية للجيش والشرطة هي الانضباط وحماية النفس والممتلكات العامة والخاصة.

ضم الوفد الذي قام بزيارة مديرية أمن سوهاج مجموعة من ضباط القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية العسكرية وتم خلال الزيارة مناقشة الاستعدادات الأمنية بمحافظة سوهاج في ذكري ثورة 25 يناير.