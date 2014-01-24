فالكاو: أشعر بحزن كبير لا أستطيع إخفائه

باريس، (إفي): أعرب الكولومبي راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي اليوم عن حزنه الشديد بعد الإصابة الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي، والتي سيغيب على أثرها لستة أشهر.

وأوضح فالكاو في تصريحات صحفية قائلا "أشعر بحزن شديد لا استطيع إخفائه، وأشعر بقلبي قد انفطر، ولكن لدي القليل من الأمل لتحقيق حلم المشاركة في المونديال".

ويواجه اللاعب خطر عدم المشاركة في منتخب بلاده في كأس العالم 2014 بالبرازيل، خاصة وأن الإصابة في المعتاد، ما تحتاج إلى ستة أشهر من أجل التعافي التام منها.

وتقدم فالكاو بالشكر لجميع من سانده بعد الإصابة، مع الدعم الذي ناله من مختلف أنحاء العالم.

وتعرض "النمر" للإصابة مع فريقه موناكو قبل يومين خلال مباراة أمام مونتس أور أزيجريس في دور الـ32 بكأس فرنسا بعد تدخل عنيف قبل نهاية الشوط الأول، ليغادر الملعب على الفور.

يذكر أن مونديال البرازيل سيقام في الفترة بين 12 يونيو و13 يوليو من العام الجاري.

وتلعب كولومبيا في المجموعة الثالثة بكأس العالم، التي تضم اليونان واليابان وكوت ديفوار، وكانت التوقعات تصب لصالح المنتخب اللاتيني في بلوغ أدوار متقدمة بالبطولة تحت قيادة فالكاو.