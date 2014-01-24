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لطيفة تخوض الدراما التلفزيونية وتستعدّ لديو مع منير

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لطيفة تخوض الدراما التلفزيونية وتستعدّ لديو مع منير لطيفة تخوض الدراما التلفزيونية وتستعدّ لديو مع منير

أكدت المطربة التونسية لطيفة أنها تستعدّ لعمل دراميّ جديد، وتعقد حالياً جلسات عمل مكثفة مع القائمين عليه، موضحة أنها تجسّد من خلال المسلسل شخصية ممثلة، في الوقت الذي رفضت الإفصاح عن أيّ تفاصيل تخصّه.

جاءت هذه التصريحات على خلفية استضافتها في برنامج "أجمد سبعة "، على إذاعة "أف أم"، مع المذيعة جيهان عبد الله، حيث أشارت لطيفة إلى أنها تستعدّ كذلك لإنجاز ديو غنائيّ مع المطرب المصريّ محمد منير، وهما حالياً يبحثان عن فكرة جديدة لتقديمها معاً.

كما تلقت لطيفة عدداً من الرسائل عبر صفحتيها على "فيس بوك و"تويتر" خلال البرنامج لتهنئتها بطرح الألبوم والإشادة بما يضمّه من ألوان موسيقيّة جديدة ، وطلب منها مستمعو نجوم "أف أم" تصوير أغنية "بالعربي" الأحب إلى قلبها على طريقة الفيديو كليب .

وعن تعاونها لأول مرة مع المخرج وليد نصيف، قالت:"أنا ووليد أصدقاء منذ عمر طويل، وكنت أتمنى العمل معه حتى جاءت الفرصة في "أحلى حاجة فيا". فعندما عرض عليا فكرة الكليب في البداية، اعترضت، بسبب شعوري بأنها فكرة مستهلكة ولا يجوز أن أظهر في حمّام السباحة بملابسي. لكن وليد أقنعني، وبالفعل وجدت ردود فعل إيجابية عن الكليب من الجمهور".

وبالنسبة لتبرعها بعائد ألبومها كله إلى جمعيات الخير، قالت إنها أخذت عهداً على نفسها أنه عندما تستقر الأوضاع في ، ومع بداية طرح الألبوم الجديد، فسيكون كلّ عائده مخصّص لجمعيات الخير في تونس، ومصر، مساهمة بسيطة منها لأسر الشهداء ولبناء الوطن من جديد.

 

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