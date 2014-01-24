كيري يؤكد دعم واشنطن للدول التي تمر بمرحلة انتقالية في الشرق الاوسط

دافع وزير الخارجية الامريكية جون كيري عن سياسات بلاده الخارجية قائلا ان الولايات المتحدة لم تكن مشاركة في القضايا الدولية في أي وقت مضى كما هي الآن.

وأضاف كيري في كلمة ألقاها امام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم إن الولايات المتحدة تلعب حاليا دورا هاما في تحقيق السلام والرخاء والاستقرار في مختلف انحاء العالم. غير ان كيري انتقد ما اسماه “بالخرافات” التي تزعم تخلي الولايات المتحدة عن دورها في الشرق الاوسط قائلا ان الذين يروجون لمثل تلك الخرافات يرون ان السياسة الخارجية يجب ان تعتمد على استخدام القوة بينما تؤكد ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الى ان الدبلوماسية هي خيارها الاول والذي اثبت جدارته.

وقال كيرى :”إن الولايات المتحدة تلعب دورا بناء من خلال المشاركة على العديد من الجبهات”، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها حل كافة مشكلات المنطقة، غير أنه أشار إلى تعهد أوباما أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة في العام الماضي بمواصلة الجهود الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضاف كيري أن الولايات المتحدة ستواصل دفاعها عن حلفائها واصدقائها في المنطقة كلما تطلبت الضرورة، مشيراً إلى التعاون الأمني مع دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وكذلك مساعدة دول المنطقة التي تمر بمرحلة انتقالية مثل مصر وتونس وليبيا بالاضافة الى مواصلة جهودها لتدعيم تلك الدول في حربها ضد الارهاب.

ا.ش.ا