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فؤاد علام: الحمل الزائد على المجندين أدى لانهيار "الداخلية" في يناير 2011

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فؤاد علام: الحمل الزائد على المجندين أدى لانهيار "الداخلية" في يناير 2011 فؤاد علام: الحمل الزائد على المجندين أدى لانهيار "الداخلية" في يناير 2011
وكيل "أمن الدولة" الأسبق: ليس من المعقول أن يعمل الجندي "15 ساعة يوميا"

كتب : جهاد أحمد منذ 39 دقيقة

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن حادث انفجار مديرية أمن القاهرة كان متوقعًا بسبب استنزاف طاقة الجنود والأفراد، مؤكدًا أن الأمور قد تزداد سوءًا إذا استمرت مواجهة الإرهاب بنفس الطريقة.

وشدد علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "استديو البلد" على قناة "صدى البلد"، على ضرورة دعم وزارة الداخلية بالمزيد من الأفراد والمجندين، مطالبًا بالاستعانة بمجندين حاصلين على مؤهلات عليا لاختصار الوقت في التدريب على التعامل مع الوضع.

وأضاف وكيل أمن الدولة الأسبق، أنه ليس من المعقول أن تجعل الجندي يعمل لمدة 15 ساعة يوميًا، فبالتأكيد لن يستطيع مواجهة أي هجمات في ظل الإرهاق الذي يعاني منه، مشيرًا إلى أن الحمل الزائد على العساكر أدى إلى انهيار الداخلية في يناير 2011.

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