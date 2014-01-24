النيابة تأمر بتشريح جثمان المجند ضحية تفجير سينما رادوبيس بالهرم

قرر المستشار أحمد المغازى رئيس نيابة العمرانية بتشريح جثمان المجند الذى توفى نتيجة انفجار قنبلة فى سينما رادوبيس و بدفنه كما أمرت النيابة بسرعة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة .

وكشفت التحقيقات الأولية أن مسيرة للجماعة المحظورة كانت تسير بشوارع الهرم وأثناء تواجدها أمام السينما قام أحد الأفراد بزرع القنبلة فى الحديقة الوسطى فى الشارع .

وقامت قوات الأمن بتفريقهم وأثناء تواجد سيارة أمن مركزى تم تفجير العبوة بالتحكم عن بعد مما أدى إلى وفاة المجند وإصابة 3 آخرين وانتقل المستشار إبراهيم خلف مدير النيابة لإجراء المعاينة وتبين عدم وجود تلفيات بالسينما مع وجود تلفيات بسيارة الأمن المركزى.