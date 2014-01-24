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النيابة تأمر بتشريح جثمان المجند ضحية تفجير سينما رادوبيس بالهرم

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النيابة تأمر بتشريح جثمان المجند ضحية تفجير سينما رادوبيس بالهرم النيابة تأمر بتشريح جثمان المجند ضحية تفجير سينما رادوبيس بالهرم

النيابة

قرر المستشار أحمد المغازى رئيس نيابة العمرانية بتشريح جثمان المجند الذى توفى نتيجة انفجار قنبلة فى سينما رادوبيس و بدفنه كما أمرت النيابة بسرعة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة .

وكشفت التحقيقات الأولية أن مسيرة للجماعة المحظورة كانت تسير بشوارع الهرم وأثناء تواجدها أمام السينما قام أحد الأفراد بزرع القنبلة فى الحديقة الوسطى فى الشارع .

وقامت قوات الأمن بتفريقهم وأثناء تواجد سيارة أمن مركزى تم تفجير العبوة بالتحكم عن بعد مما أدى إلى وفاة المجند وإصابة 3 آخرين وانتقل المستشار إبراهيم خلف مدير النيابة لإجراء المعاينة وتبين عدم وجود تلفيات بالسينما مع وجود تلفيات بسيارة الأمن المركزى.

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