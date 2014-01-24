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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة اليوم الجمعة، حيث ارتفعت شهادات أوراسكوم تيليكوم والبنك التجاري الدولي وانخفضت شهادات ايداع شركة أوراسكوم للانشاءات.

وارتفعت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم عند بـ02ر0 نقطة أو بنسبة 2.99% لتسجل 69ر0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 70ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 60ر0 دولار.

كما ارتفعت شهادات ايداع البنك التجاري الدولي بـ05ر0 نقطة أو بنسبة 1.15% لتسجل في نهاية اليوم 40ر4 دولارات. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 42ر4 دولارات، بينما كان أقل مستوى لها 24ر4 دولارات.

وانخفضت شهادات ايداع أوراسكوم للإنشاءات بنحو 01ر0 نقطة أو بنسبة 0.02%لتسجل 00ر40 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 81ر41 دولارا، بينما كان أقل مستوى لها عند 00ر39 دولارا.

واستقرت شهادات ايداع مؤسسة هيرمس القابضة عند 95ر2 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 06ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 72ر2 دولار.

ا.ش.ا

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