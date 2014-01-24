أرسنال يستعد للقيام بمحاولة أخيرة لضم نجم شالكه

لندن / أ ش أ / يستعد نادى ارسنال للقيام بمساع أخيرة للحصول على توقيع جوليان دراكسلر صانع العاب شالكه الالمانى قبل اقفال باب الانتقالات الشتوية فى الاسبوع القادم.

ورغم أن ارسين فينجر مدرب المدفعجية أكد فى تصريحات ادلى بها مؤخرا انه لن يقوم على الارجح بالتعاقد مع أى لاعبين جدد خلال الشهر الحالى ، الا أنه من المعتقد أنه لم يفقد الامل بعد فى إمكانية ضم دراكسلر الى استاد الامارات.

وأكدت صحيفة تلجراف البريطانية أن ارسنال سيقوم بمحاولة اخيرة فى الايام القليلة القادمة لضم النجم الالمانى الذى يبلغ من العمر 20 عاما.

وقالت الصحيفة إن فينجر يرفض أن يدفع ارسنال الشرط الجزائى الذى يتضمنه عقد دراكسلر مع شالكة والذى تبلغ قيمته 37 مليون جنيه إسرلينى، غير أنه مستعد لأن يتم التوصل الى إتفاق يتم على عدة مراحل، بحيث يحصل النادى الالمانى على 28 مليون جنيه استرلينى على مدار 4 سنوات، غير أن الانباء تشير الى أن شالكه يرغب فى الحصول على ثمن بيع دراكسلر دفعة واحدة.

ومن المتوقع أن يتم اجراء مزيد من المفاوضات بين مسؤولى الناديين فى مطلع الاسبوع القادم على امل التوصل الى اتفاق قبل اغلاق باب الانتقالات الشتوية فى نهاية يناير الحالى.