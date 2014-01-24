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اختيار أليكس فيرجسون كسفير للمدربين في أوروبا

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اختيار أليكس فيرجسون كسفير للمدربين في أوروبا اختيار أليكس فيرجسون كسفير للمدربين في أوروبا

نيون (سويسرا)، (إفي): اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم، الاسكتلندي أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، سفيرا للمدربين في هذه المؤسسة.

وأعرب فيرجسون الذي ظهر مع رئيس الاتحاد، الفرنسي ميشيل بلاتيني، عن سعادته باختياره لهذا المنصب، معتبرا أنه "تحد" وفرصة لمساعدة المدربين الشباب للظهور في البطولات الكبرى.

وترك المدير الفني الاسكتلندي عالم التدريب بنهاية الموسم الماضي، بعد 27 سنة مليئة بالإنجازات مع الشياطين الحمر.

ومن المقرر أن يتيح المنصب الجديد لفيرجسون (72 عاما)، أن يترأس فريق التحليل الفني لمدربي دوري أبطال أوروبا، على أن يقود منتدى مدربي الفرق الكبرى في الويفا.

وعلى جانب آخر يشارك المدير الفني السابق في اجتماعات المنتخبات والدورات التدريبية للمدربين الشباب.

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