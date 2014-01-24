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الطبيب المعالج لفالكاو يستلهم روح بيبي للحاق بالمونديال

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الطبيب المعالج لفالكاو يستلهم روح بيبي للحاق بالمونديال الطبيب المعالج لفالكاو يستلهم روح بيبي للحاق بالمونديال

لشبونة، (إفي): أكد الطبيب البرتغالي جوزيه كارلوس نورونيا المعالج للنجم الكولومبي راداميل فالكاو أنه لا يستبعد لحاقه ببطولة كأس العالم بالبرازيل رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى.

وأوضح نورونيا في تصريحات صحفية "قوة الإرادة مهمة في تلك الحالة، أمامنا خمسة أشهر على المونديال، سننتظر، يوجد بصيص من الأمل".

وشدد الطبيب على أن فالكاو رغم ألمه فإنه متحمس للتعافي سريعا قبل الموعد المحدد، معيدا للأذهان حالة المدافع البرتغالي بيبي الذي تعرض لنفس الإصابة أواخر 2009 ، لكنه تعافى بشكل أسرع مما كان متوقعا، والتحق بمونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

وسيخضع "النمر" الكولومبي لتدخل جراحي غدا السبت بالركبة اليسرى في بمدينة بورتو البرتغالية.

وشكر فالكاو دعم محبيه في محنته خلال بيان نشر بمختلف حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تمسكه بأمل اللعب في كأس العالم رغم تضاؤل فرصه.

وتعرض "النمر" للإصابة مع فريقه موناكو قبل يومين خلال مباراة أمام مونتس أور أزيجريس في دور الـ32 بكأس فرنسا بعد تدخل عنيف قبل نهاية الشوط الأول، ليغادر الملعب على الفور.

يذكر أن مونديال البرازيل يقام في الفترة بين 12 يونيو و13 يوليو من العام الجاري.

وتلعب كولومبيا في المجموعة الثالثة بكأس العالم، التي تضم اليونان واليابان وكوت ديفوار، وكانت التوقعات تصب لصالح اللاتيني في بلوغ أدوار متقدمة بالبطولة تحت قيادة فالكاو.

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