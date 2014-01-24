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البدري فرغلي: انتقام المصريين سيقضي على أجنحة الجماعة

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البدري فرغلي: انتقام المصريين سيقضي على أجنحة الجماعة البدري فرغلي: انتقام المصريين سيقضي على أجنحة الجماعة

كتب : أحمد كامل منذ 40 دقيقة

أدان البدري فرغلي، البرلماني السابق، الأحداث المروعة التي شهدتها اليوم من تفجيرات أمام مديرية أمن القاهرة والدقي وشارع الهرم، والتي أسفرت عن مصرع ستة أشخاص وإصابة العشرات حتى الآن.

وقال فرغلي في تصريح "للوطن": الشعب المصري يواجه الآن معركة مع الإرهاب، وسيحقق انتصاراته عليه رغم كل الصعوبات التي يواجهها، فانتقام المصريين سيكون سريعًا وعنيفًا، وسيتم القضاء على أجنحة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف فرغلي: إن الإخوان ليسوا متظاهرين، بل هم يهددون أمن وسلامة الشعب المصري الذي طالما رفض أن يهدد أحد، لا من بعيد أو قريب، أمنه وسلامة أراضيه.

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