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"أبوسمرة" يتبرأ من التحريض على تفجير "أمن القاهرة" ويكشف: مؤسس رصد من حرض

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"أبوسمرة" يتبرأ من التحريض على تفجير "أمن القاهرة" ويكشف: مؤسس رصد من حرض "أبوسمرة" يتبرأ من التحريض على تفجير "أمن القاهرة" ويكشف: مؤسس رصد من حرض

كتب : صلاح الدين حسن وسعيد حجازي: منذ 19 دقيقة

تبرأ محمد أبو سمرة ، الأمين العام للحزب الإسلامي، الذراع السياسي لتنظيم الجهاد، مما نشر على صفحة الحزب على " فيس بوك" بصفته المسؤول عنها مؤكدا على أن من حرض على تفجير مديرية أمن القاهرة و"ماسبيرو" و"الانتاج الإعلاني" هو عمرو فراج، مؤسس رصد، وليس هو.

وأكد ابو سمرة لـ"الوطن": أن تنظيم الجهاد يرفض أعمال العنف مشيراً إلي أن من يفعل تلك التفجيرات من له مصلحة منها، مضيفاً لم نحمل السلاح منذ عام 95 وهناك مساعي لجعلنا نحمل السلاح.

وحول البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين والذي اتهمه بالتحريض على تفجير مديرية أمن القاهرة قال ابو سمرة " النظم العسكرية يكون حولها المنتفعين والمتسلقيين، هؤلاء محامون يحتاجون شهرة وارضاءالديكتاتور العسكري".

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